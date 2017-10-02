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мнение

Пресечена деятельность преступной группы, провоцировавшей ксенофобию и международные конфликты

2 октября 2017
Арсен АВАКОВ
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Они ехали взрывать венгерский памятник на границе с Украиной – исполнять очередной заказ. Задание надо было выполнить срочно – в последнее время украино-венгерские отношения натянулись… Теракт против венгерского памятника на Верецком перевале в Закарпатской области должен был подлить масла в огонь..

Спецы уголовного розыска Нацполиции задержали их возле границы. Изъято при задержании: специально подготовленное взрывное устройство с присоединённым газовым баллоном для детонации и гранаты РГД-5.

Преступная группа из нескольких человек, жителей Черкасской области, разрабатывалась специальной группой уголовного розыска под непосредственным руководством Князева и Аброськина. Доказано рядом неопровержимых фактов участие этой группы в 9 преступлениях совершенных в 2016-2017 годах и направленных на разжигание ксенофобии, религиозной нетерпимости и международных конфликтов.

Фиксация на месте преступлений, образцы и анализы ДНК, признательные показания, данные после задержания, свидетельствуют — задержана преступная группа, совершившая преступления:

  1. В городе Черновцы, где в ночь на 19.11.2016 была осквернена Центральная еврейская синагога, на главный фасад которой была нанесена антисемитская надпись.
  2. В городе Умань, где 21.12.2016 злоумышленники проникли на могилу рабби Нахмана и бросили голову свиньи с вырезанной свастикой.
  3. В городе Киеве, где 8.06.2017 злоумышленники бросили гранату в Посольство США.
  4. В городе Львов, где 30.06.2017 злоумышленники попытались поджечь синагогу.
  5. В городе Луцк, где 10.07.2017 злоумышленники кинули взрывное устройство в консульство Польши.
  6. В Киеве, где 24.08.2017 в День Независимости была брошена граната на улице Грушевского и были ранены родные героя Украины Валерия Чибинеева.
  7. В Киеве,на ул. Курбаса где в тот же день гранатами был подорван памятник участникам боевых действий.
  8. В городе Умань, где 21.09.2017 была брошена граната, от которой пострадали граждане государства Израиль.
  9. Группа была задержана при исполнении теракта по подрыву памятника венграм на Верецком перевале в Закарпатской области.

Исполнители приведенных преступлений, входящие в так называемую ОПГ «Торпеды» давно находятся в зоне внимания правоохранителей и обвинялись по ряду других преступлений.

Задержанные исполнители и их руководитель входят в группу влияния в прошлом народных депутатов от Партии Регионов от Черкасской области – Владимира Олейника и Сергея Тулуба.

Следствием задокументирована цепочка контактов преступников с указанными персонами, ныне пребывающими в Российской Федерации, а также с рядом руководителей партии Оппозиционный блок, находящихся в Украине.

Следственные действия продолжаются.

Следователям и сотрудникам спецслужб, подключившимся к расследованию – есть еще значительное поле работы. Подстрекателей, террористов и провокаторов межнациональной розни и международных конфликтов будем пресекать жестко.

Благодарю специальную группу Национальной полиции за работу!

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Арсен АВАКОВ
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