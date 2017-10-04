Дать по морде ФСБ

Размышления вслух. Скажите, а кто чуть больше года назад знал о существовании спецкорра "Укринформа" Руслана Сущенко (разумеется, кроме его руководства) и был знаком с его материалами? А чем известен был Александр Шумков, который, как сейчас выяснилось, когда-то в окружении нардепа Дмитрия Яроша вроде выполнял функции охранника? О 19-летнем Павле Грибе, инвалиде детства, широкая украинская общественность тем более ничего не знала, если бы он не поехал в Беларусь...

Всех троих, перечисленных выше граждан Украины, объединяет одно: они были незаконно задержаны не на территории страны проживания и всем им вменяется в вину проведение некой экстремистской деятельности против государства Россия. Арестованные эфэсбэшниками никогда лидерами общественного мнения (ЛОМ) в Украине не были, поэтому возникает резонный вопрос: а зачем российским спецслужбам это нужно?

Здесь стоит вспомнить незаконно вывезенную в Россию летом 2014-го года Надежду Савченко, которая если на то время и была широко известна, то исключительно в узких кругах. А теперь кто не знает Надю, – нардепа, писателя, руководителя именной партии и некогда первого номера в списке "Батькивщины"?! Путь от неизвестного гражданина Украины до ЛОМа оказался тернист: через широкую медиа-огласку, СИЗО и суд.

Кремль работает по своей технологии и преследует исключительно свои цели. На поверхности явно видна одна – демонстрация подданным путина героическую борьбу тамошних спецслужб с украинскими "экстремистами". Чем больше вокруг задержанных "белого шума", тем круче кажется работа всемогущего ФСБ, что, так или иначе играет на повышение рейтинга современного московского недоимператора.

Россияне действуют нагло: Сущенко и Шумкова задерживают в России, Гриба – в Беларуси, а потом переправляют в РФ. Последователи "железного Феликса" плевать хотели на дипломатию и ведут себя с позиции силы. Они уверены, что противоположная сторона – в данном случае государство Украина – никогда не даст им зеркальную ответку. Так поступили бы американцы – за каждого незаконно задержанного своего гражданина они бы точно также арестовали и обвинили бы в экстремизме россиянина. Украина же только пускает медиа-пузыри и утирает дипломатические сопли, на самом деле практически отдавая своих граждан на съедение российской спецмашине.

Наши спецслужбы должны действовать также агрессивно, как и их противник. Задерживать россиян в Украине, вывозить их из России, Беларуси, предъявлять обвинения, отдавать под суд, оглашать приговор. И торговаться с путиным об обмене арестованными, как это уже было в случае с Савченко. Пока же отечественные потомки "чекистов" выглядят эдакими беззубыми щенками на фоне матерых волкодавов из "Мордора", которым дать по наглой морде почему-то стесняются. Возможно, не хватает у нашего государства политической воли на подобные шаги. Но играть по правилам с шулером нельзя. На удар нужно отвечать ударом! Иначе нас так и будут презирать и враги, и возможные союзники.

А родных Сущенко, Гриба и Шумкова, конечно, жаль. Как и самих арестованных. Они просто оказались в нужном месте в нужное для ФСБ время. И теперь остается только надеется, что все будет хорошо. Но российская спецслужба их так просто не отдаст, пока наша спецслужба жует сопли. Таков закон современных джунглей.