В Киеве выступили Comedy Woman, которые неоднократно давали шоу в оккупированном Крыму

Российская шоу-группа Comedy Woman дала концерт в Киеве, несмотря на свои неоднократные поездки в оккупированный Крым. Выступление российских артистов состоялось 30 марта в ККЗ "Украина".

Группа дала успешный концерт, собрав в столице полный зал, о чем свидетельствуют записи в соцсетях.

Вместе с тем, Comedy Woman в последние годы неоднократно посещали оккупированный Крым, в том числе совсем недавно - летом 2016 года.

Гастроли Comedy Woman привлекли особое внимание, поскольку произошли в разгар скандала, последовавшего после запрета Украиной на въезд российской участницы Евровидения-2017 Юлии Самойловой. Как известно, певица не сможет посещать нашу страну в течение трех лет из-за незаконного пересечения крымской границы уже после аннексии полуострова.

Вместе с тем, менее заметные артисты, как например Comedy Woman, спокойно въезжают в Украину, несмотря на нарушение ее законов.

СБУ эту ситуацию пока не комментировало.