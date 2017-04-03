Фотофакт: Школьников из Сестрорецка поставили лицом к стене

Группу школьников в Сестрорецке выстроили лицом к стене во время акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Как говорится в официальном сообщении ОМВД по Курортному району Санкт-Петербурга, «в целях определения уровня риска вовлечения обучающихся образовательных организаций в незаконное потребление и незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ было проведено оперативно-профилактическое мероприятие с использованием служебно-розыскной собаки».

Обследованы средняя школа №556 и «Сестрорецкий лицей им. Мосина». Кинологи изучили лестницы, рекреации, раздевалки, туалеты, учебные аудитории, однако никаких запрещенных веществ найдено не было.

Сообщение сопровождали фотографии, на одной из которых видно, что во время мероприятий по поиску наркотиков школьников поставили лицом к стене, как это делают обычно с подозреваемыми. Позже фото было удалено с сайта ОМВД.

Директор Сестрорецкого лицея Татьяна Минина объяснила, что детям «было интересно всё это», потому они нормально отнеслись к проверке. По её словам, учащихся не обыскивали, а у стены они стояли непродолжительное время.