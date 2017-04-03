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происшествия

Польша обвинила российских диспетчеров в провоцировании авиакатастрофы под Смоленском

3 апреля 2017
19:29
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Варшава в ближайшее время обратится к Москве с запросом о правовой помощи для допроса российских авиадиспетчеров

Генпрокуратура Польши выдвинула обвинения в адрес российских диспетчеров, а также «третьего лица», находившегося в башне управления полетами, в умышленном провоцировании авиакатастрофы под Смоленском. Об этом сообщает Polska Agencja Prasowa со ссылкой на заместителя генпрокурора Марека Пасенека.

По его словам, Варшава в ближайшее время обратится к Москве с запросом о правовой помощи для допроса российских авиадиспетчеров.

Как заявил на пресс-конференции в Варшаве заместитель генерального прокурора Польши Марек Пасёнек, анализ вещественных доказательств по делу о крушении президентского Ту-154 позволяет говорить о подозрении в причастности к катастрофе двух смоленских авиадиспетчеров.

Пасёнек также сказал, что в диспетчерской башне находился третий человек, его личность пока не установлена.

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"Мы подозреваем их [двух диспетчеров и третье лицо] в умышленном провоцировании катастрофы", - объявил Марек Пасёнек.

"Фрагменты самолета изучат в британских и испанских лабораториях. Двум диспетчерам будет предъявлено обвинение в умышленном провоцировании катастрофы, третьей личности - в пособничестве. Мы направили российской стороне просьбу о юридической поддержке. Мы хотим на месте описать каждый фрагмент обломков Ту-154", - сообщил на той же пресс-конференции другой замгенпрокурора, Марек Кучиньский.

10 апреля 2010 года президентский самолет, в котором находился президент Польши Лех Качиньский и большая польская правительственная делегация, разбился при заходе на посадку на аэродром Северный в Смоленске. Погибли сам Качиньский и еще 95 человек.

На пресс-конференции в понедельник Марек Пасёнек также рассказал о том, что по итогам проведенной эксгумации установлено, что в пяти гробах находятся останки других людей, еще в случае двух захоронений речь идет о подмене тел.

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Месяц назад министр обороны Польши Антоний Мацеревич обратился в генеральную прокуратуру страны с просьбой проверить действия бывшего польского премьер-министра Дональда Туска во время расследования авиакатастрофы в Смоленске в апреле 2010 года.

По мнению Мацеревича, Туск, который сейчас занимает пост председателя Европейского совета, предал интересы Польши, не предприняв необходимых мер по расследованию крушения.

Более 75% польских граждан считают, что кабинет Туска не приложил достаточно усилий к поиску причин трагедии. Критики заявляют, что Туск не должен был позволять российским властям проводить первоначальное расследование.

В ходе опроса, проведенного в пятую годовщину катастрофы, лишь 20% поляков сказали, что ее причины были достаточно подробно объяснены; 31% опрошенных полагают, что случившееся было преднамеренным убийством или терактом.

Респондентов не спрашивали о том, кто мог стоять за такой акцией, но сторонники теорий заговора считают, что поскольку катастрофа произошла на российской территории, то ответственность за нее несет Москва.

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Эту точку зрения с 2011 года продвигает Антоний Мацеревич, нынешний министр обороны и близкий соратник брата погибшего президента Ярослава Качиньского. Он неоднократно заявлял, что самолет упал после двух взрывов.

Заявление генеральной прокуратуры Польши сразу же прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отверг выдвинутые Варшавой обвинения.

"Занимаются этим делом наши следственные органы… Безусловно, обстоятельства этой трагедии, этой катастрофы, уже достаточно серьезно исследованы, изучены, и, конечно, соглашаться с такими выводами не представляется возможным. Работа будет продолжаться", - сказал Песков журналистам.

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