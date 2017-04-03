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Существование темной энергии поставили под сомнение

3 апреля 2017
19:38
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Группа американских и венгерских космологов создала новую модель Вселенной, где отсутствует темная энергия, которая, как предполагается, отвечает за ускоренное расширение пространства. Об этом сообщает Phys.org.

Расширение Вселенной следует из того факта, что скорость галактик, удаляющихся от Млечного Пути, увеличивается с расстоянием до них. Согласно закону Хаббла, это расстояние можно определить по красному смещению в спектре галактики, возникающему в результате эффекта Доплера. Чтобы производить вычисления, нужно знать постоянную Хаббла. Ее установили, сравнивая яркость сверхновых типа Ia в близких галактиках, расстояние до которых известно.

Однако оказалось, что в удаленных галактиках яркость сверхновых типа Ia ниже, чем следовало ожидать от вычисленного через постоянную Хаббла расстояния. На основе этого космологи пришли к выводу, что Вселенная расширяется с ускорением. Ученые выдвинули гипотезу, что причиной этого является темная энергия, равномерно заполняющая пространство.

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В своей работе исследователи из Будапештского университета поставили под сомнение существование темной энергии и предложили альтернативное объяснение. Они утверждают, что традиционные космологические модели основаны на приближенных решениях уравнений общей теории относительности Эйнштейна и поэтому не учитывают влияние крупномасштабной структуры Вселенной. По мнению ученых, это может служить причиной того, что космологам понадобилось ввести в эти модели темную энергию.

Ученые разработали компьютерную модель, в которой Вселенная, как и в реальности, имеет ячеистую структуру. Галактические нити и темная материя располагаются на «стенках» ячеек, а внутри последних располагают войды — пустые пространства, в которых отсутствуют галактики и их скопления. Исследователи проследили за симуляцией эволюции такой структуры и обнаружили, что различные области космоса расширяются с разной скоростью. Средняя скорость при этом соответствует наблюдаемым темпам расширения Вселенной.

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Если этот вывод будет подтвержден, то он может оказать значительное влияние на разработку космологических моделей.

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