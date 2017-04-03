Лишенные сна люди острее воспринимают запах еды

Мозг человека, который долгое время лишен сна, острее воспринимает запахи пищи. К таким выводам пришли ученые из Медицинской школы Северо-Западного Университета США, рассказавшие о своих выводах на ежегодной встрече Общества когнитивистики в Сан-Франциско, передает ScienceNews.

Результаты исследования могут пролить свет на понимание того, почему люди, работающие допоздна или по ночам, часто страдают от ожирения.

При помощи МРТ ученые следили за реакцией отдельных областей мозга — пириформной коры и префронтальной коры – на различные пищевые запахи в случае, когда человек спал всего четыре часа, и полностью отдохнув.

Анализ результатов показал, что эти области мозга ярче реагируют на запахи пищи именно в моменты усталости, причем такая картина не наблюдается, если речь идет о других запахах.