В Украине пройдут кратковременные дожди и немного похолодает

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять теплый воздух и малоактивный атмосферный фронт, сообщает Укргидрометцентр в понедельник.

Ночью в западных и северных областях, днем в Карпатском регионе, центральных и восточных областях местами небольшой кратковременный дождь, кое-где гроза. Ветер северо-восточный, в южной части западный, 3-8 м/с.

Температура ночью 4-9° тепла, в южной части 0-5° тепла; днем 15-20°, на Закарпатье до 23°, на побережье морей 11-16°.

В Киеве ночью местами небольшой кратковременный дождь, днем без осадков; температура ночью 7-9° тепла, днем 15-17°.

На 5 апреля синоптики прогнозируют в западных, северных, центральных, Одесской и Николаевской областях местами небольшие дожди, на остальной территории без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° тепла; днем 13-18°.

В Киеве 5 апреля ожидается местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° тепла; днем 14-16°.