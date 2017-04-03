Порошенко подписал закон об усилении охраны иностранных дипломатов

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который законодательно закрепил механизм взаимодействия органов государственной власти в обеспечении безопасности руководителей внешнеполитических ведомств иностранных государств и должностных лиц международных организаций, которые прибывают в Украину или находятся на ее территории.

"Указанные изменения усовершенствуют положения указанного закона и приводят его в соответствие с обязательствами Украины по конвенции ООН о специальных миссиях 1969 года. Реализация его положений будет содействовать соблюдению общепринятых международных норм, правил, традиций организации официальных мероприятий, улучшению и оптимизации порядка проведения в Украине мероприятий протокольного и церемониального характера", - говорится в сообщении пресс-службы.

Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.