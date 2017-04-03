ТОП-темы:       Взрывы на артскладе в Балаклее   
политика

Порошенко подписал закон об усилении охраны иностранных дипломатов

3 апреля 2017
19:56
249
Поделиться:

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который законодательно закрепил механизм взаимодействия органов государственной власти в обеспечении безопасности руководителей внешнеполитических ведомств иностранных государств и должностных лиц международных организаций, которые прибывают в Украину или находятся на ее территории.

"Указанные изменения усовершенствуют положения указанного закона и приводят его в соответствие с обязательствами Украины по конвенции ООН о специальных миссиях 1969 года. Реализация его положений будет содействовать соблюдению общепринятых международных норм, правил, традиций организации официальных мероприятий, улучшению и оптимизации порядка проведения в Украине мероприятий протокольного и церемониального характера", - говорится в сообщении пресс-службы.

Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Читайте также: Рада приняла изменения в закон, которые позволят судить Януковича


комментарии
главные новости
Польша обвинила российских диспетчеров в провоцировании авиакатастрофы под Смоленском
Польша обвинила российских диспетчеров в провоцировании авиакатастрофы под Смоленском615
Совет директоров МВФ одобрил выделение Украине $1 млрд
Совет директоров МВФ одобрил выделение Украине $1 млрд473
В зоне АТО погибли двое украинских военных
В зоне АТО погибли двое украинских военных370
По уточненным данным в метро СПб погибло 10 человек, 37 госпитализированы
По уточненным данным в метро СПб погибло 10 человек, 37 госпитализированы869
мнения
Безопасности больше нет
Виталий ПОРТНИКОВ
Безопасности больше нет456
Памяти Русского Поэта
Александр КИРШ
Памяти Русского Поэта881
Исповедь "Пораженца"
Александр БЫВШЕВ
Исповедь "Пораженца"1272
Кремль нашел выход
Дмитрий ТЫМЧУК
Кремль нашел выход3339
Доверие к Нацполиции - 43,5%, к Патрульной полиции - 53%. Социологическое исследование (март 2017)
Арсен АВАКОВ
Доверие к Нацполиции - 43,5%, к Патрульной полиции - 53%. Социологическое исследование (март 2017)836
ТАБАК С РУССКИМ ЗАПАХОМ, КОТОРЫЙ УБИВАЕТ
Арсен АВАКОВ
ТАБАК С РУССКИМ ЗАПАХОМ, КОТОРЫЙ УБИВАЕТ1432
Операція "нейтралізація"
Ірина ЄФРЕМОВА
Операція "нейтралізація"1293
Герои АТО

последние новости
3 апреля 2017
22:22
В Украине пройдут кратковременные дожди и немного похолодает362
22:07
Главное за 3 апреля 2017: теракт в СПб, миллиард от МВФ и перестановки в Раде
Главное за 3 апреля 2017: теракт в СПб, миллиард от МВФ и перестановки в Раде517
21:54
В Украине около 2 тысяч детей стали сиротами из-за войны на Донбассе431
21:53
Оборонные ведомства Украины и Канады подписали документ о сотрудничестве400
21:44
Под Харьковом из трубы украили 0,5 млн кубов газа551
21:37
Лукашенко и Путин обо всем договорились890
21:35
В метро Киева, Харькова и Днепра усилят меры безопасности346
21:26
Спасем Настю!
Спасем Настю!391
21:17
В Харькове начали работать фонтаны310
21:08
Как выбрать минимойку504
20:59
Украина увеличила транзит газа в ЕС на 20%320
20:50
Прожившие вместе 70 лет британские супруги умерли с разницей в 4 минуты
Прожившие вместе 70 лет британские супруги умерли с разницей в 4 минуты864
20:49
Число жертв в СПб увеличилось до 14-ти, - СМИ643
20:41
Консульства Польши в Украине до сих пор не работают366
20:32
Додон хочет отвести Молдову в ЕАЭС643
20:23
В Харькове отключили отопление453
20:14
В Тбилиси начали штрафовать за собачьи какашки452
20:12
Гройсман требует обеспечить беспрецедентные меры безопасности на "Евровидении"305
больше новостей