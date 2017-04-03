"Барселона" отказалась играть с "Динамо" на открытии стадиона в Москве

Испанская "Барселона" не сможет сыграть с московским "Динамо" на матче открытия стадиона столичного клуба, сообщил пресс-секретарь проекта ВТБ Арена Парк Михаил Смирнов.

"Мы разговаривали с "Барселоной" по поводу проведения на стадионе "Динамо" торжественного матча-открытия, который мог бы состояться в срок после чемпионата мира-2018 и до начала сезона. Однако у каталонцев напряженный график, мы предлагали им приехать пусть даже не основным, а вторым составом, однако им эти сроки не подходят, - приводит слова Смирнова "Спорт-Экспресс".

Смирнов сообщил, что теперь ведутся переговоры с другими клубами, "в частности - с лондонским "Арсеналом"".

"Это был бы красивый поворот в истории, ведь все мы помним послевоенное турне "Динамо" по Англии, и одним из соперников стали как раз "канониры"", - добавил он.

Центральный стадион "Динамо" был возведен в 1928 году, с тех пор он несколько раз достраивался и дважды реконструировался, перед Олимпиадой 1980 года и накануне Всемирных юношеских игр в 1998 году. Реконструированный стадион "Динамо" может стать тренировочной базой одной из команд-участниц чемпионата мира по футболу в 2018 году. Сообщалось, что первый матч на новой арене состоится в нынешнем году, в день рождения легендарного вратаря "Динамо" Льва Яшина - 22 октября.