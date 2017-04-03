В Тбилиси начали штрафовать за собачьи какашки

На улицы Тбилиси вышел патруль мэрии, который будет штрафовать граждан, не убирающих продукты жизнедеятельности своих животных. Об этом сообщает «Интерфакс».

Основанием для выписывания штрафа станет факт фото- или видеофиксации нарушения, пояснил директор службы мэрии «Тбилсервис групп» Давид Долидзе. По его словам, если собака нагадит в парке, сквере или туристической зоне грузинской столицы, а хозяин не уберет за своим питомцем, то ему выпишут квитанцию на 50 лари (около 550 гривен).

Также каждый брошенный на тротуар окурок будет «стоить» 50 лари, бытовые отходы обойдутся уже в сумму от 80 до 150 лари (880 – 1650 гривен), а за строительный мусор придется заплатить 500 лари (5500 грн).

Долидзе уточнил, что в течение первых двух недель инспекторы не будут применять штрафные санкции, а ограничатся предупреждениями.