Додон хочет отвести Молдову в ЕАЭС

Молдова хочет получить статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и готова заключить соответствующее соглашение с этой международной организацией, объединившей Россию, Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию. 3 апреля президент Игорь Додон подписал с главой Евразийской экономической комиссии Тиграном Саркисяном меморандум о намерениях.

Как пояснили в администрации президента, "это, хоть и чисто символический, но важный шаг. Политический акт, очень нам необходимый". Однако пока эта инициатива главы государства не находит поддержки ни в правительстве, ни в парламенте. Эксперты рассуждают, что это даст Молдавии и грозит ли ей повторение украинского сценария.

Меморандум о намерениях подписан в рамках проходящего в Кишиневе форума "Евразийский экономический союз - Республика Молдова". Анонсируя это событие на пресс-конференции 28 марта, президент Игорь Додон заявил, что впоследствии "независимо от позиции премьер-министра, мы подпишем соглашение о сотрудничестве с Евразийским союзом. Здесь я буду очень твердым и жестким. Если парламент не поддержит мою инициативу, я обращусь к народу, и мы объявим референдум".

Но закон не дает президенту права подписывать подобные соглашения. Это может сделать председатель правительства, затем документ должен утвердить парламент. Спикер высшего законодательного органа страны Адриан Канду, комментируя по просьбе журналистов намерения президента Додона, подтвердил, что "участие Молдовы в любых международных организациях" определено только такой процедурой. "Любой другой инструмент является незаконным", - заявил председатель парламента.

Как сообщают местные СМИ, премьер-министр Павел Филип также недоволен инициативой президента. Он направил Игорю Додону письмо, в котором называет подписание соглашения с ЕАЭС "невозможным" и предостерегает от подобных шагов, способных нарушить в стране стабильность.

Глава правительства обращает внимание и на то, что таможенные правила Евразийского союза противоречат режиму свободной торговли с Евросоюзом. Напомним: Молдавия подписала Соглашение об ассоциации и свободной торговле с ЕС в июне 2014 года. 1 января 2016 года документ вступил в силу.

Если в текст соглашения будут включены идеи, касающиеся развития торгово-экономических контактов Молдовы со странами ЕАЭС, без ущемления каким-либо образом интересов страны, то документ можно принять и даже обосновать его необходимость в Брюсселе, считает доктор истории, политический аналитик Руслан Шевченко. "Но для этого нужно нормальное сотрудничество президента Додона с нынешними властями нашей страны", - подчеркнул он. "Если же в меморандуме будут какие-либо формулировки, обязывающие Молдавию к чему-либо в политическом или социально-экономическом плане в рамках ЕАЭС, то документ должен быть и будет однозначно отвергнут и властями Молдовы, и странами Евросоюза", - не сомневается эксперт.

По мнению Руслана Шевченко, "повторение украинского сценария в нынешних условиях Молдовы нереально". У президента слишком мало полномочий, он не может реально повлиять на позицию других ветвей власти. "А вот если Додон сделает что-то подобное, обладая хотя бы поддержкой парламентского большинства, тогда действительно, страну ждет волна протестов с угрозой государственного переворота", - убежден политический аналитик.

На президентские выборы 2016 года Игорь Додон был выдвинут оппозиционной Партией социалистов, которые занимают сегодня 25 мест в парламенте из 101. Очередные парламентские выборы должны пройти осенью 2018 года.

Как считает исполнительный директор Центра стратегических исследований, доктор экономики Галина Шеларь, чем дольше в Молдове длится "война геополитических векторов, тем больше людей понимают, что это противостояние, которое глубоко затрагивает экономику, ни к чему хорошему привести не может".

"При оптимистическом развитии ситуации будет найден компромисс, чтобы требования по доступу на европейский и евразийский рынки не противоречили правилам ни одного пространства, ни другого. Это возможно, потому что правила обоих экономических пространств не противоречат правилам ВТО, - уверена эксперт. - Если же противостояние между сторонниками европейского и евразийского векторов будет накаляться, у нас будут проблемы с экспортом".

Галина Шеларь высказала мнение, что "украинский сценарий для Молдовы маловероятен, но, к сожалению, совсем исключать его нельзя". "В нашей истории были печальные события 1992 года, которые тогда казались невозможными", - напомнила она. В 1992 году произошел вооруженный конфликт между правобережной Молдавией и непризнанной Приднестровской республикой.

DW