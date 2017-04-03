Консульства Польши в Украине до сих пор не работают

Консульства Польши в Украине все еще остаются закрытыми

"Нужно, чтобы эксперты с украинской стороны и польской стороны профессионально поработали. Когда будут приняты экспертами решения, что меры безопасности увеличены, тогда консульства будут открыты… Пока все закрыты", - сказал пресс-секретарь польского посольства в Киеве Кароль Язовский.

Напомним, здание Генконсульства в Луцке обстреляли ночью 29 марта. Позже Консул Республики Польша Кшиштоф Савицки заявил, что ночное нападение на помещение посольства было террористическим актом. В связи с произошедшим все консульства Польши в Украине приостановили работу.

Также сообщалось, что документы у украинцев продолжают принимать в визовых центрах, как и выдавать паспорта с готовыми визами.