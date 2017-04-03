Украина увеличила транзит газа в ЕС на 20%

Транзит газа через Украину в Европу по итогам первого квартала текущего года увеличился на 20%. Об этом сообщает пресс-служба компании «Укртрансгаз».

Как стало известно, в марте объем транзита составил 6,6 млрд кубометров природного газа. Ежесуточно для нужд европейских потребителей транспортируется 220,5 млн кубометров голубого топлива.

Также в компании подчеркнули, что пропускная способность украинской газотранспортной системы составляет 110 млрд кубометров, а порог окупаемости украинской ГТС составляет порядка 60 млрд кубометров.