ТОП-темы:       Взрывы на артскладе в Балаклее   
новости

Как выбрать минимойку

3 апреля 2017
21:08
504
Поделиться:

На правах рекламы

Современные минимойки высокого давления особенно востребованы среди автомобилистов и владельцев загородных домов. С помощью минимойки, которую можно взять в аренду в pikkampani.com, можно быстро убрать приусадебную территорию, помыть автомобиль.

Установка для мытья машин под высоким давлением отличается компактностью ее удобно хранить и в случае необходимости перевезти можно в багажнике автомобиля. Благодаря минимойке можно забыть о посещении стационарных моек и получить еще один навык – пользования этим, в целом, простым оборудованием.

Перед тем как купить или взять в аренду минимойку, нужно разобраться – на какие критерии обращать внимание?

Один из ключевых показателей – производительность, которая отображает расход воды за единицу времени. Чем выше этот критерий, тем больше будет напор. В среднем, показатели колеблются в пределах от семи до двенадцати литров за минуту.

Не менее важный критерий – давление воды, от которого зависит качество и скорость мойки. Бюджетные устройства обеспечивают давление в 70-100 бар, но этот показатель снизится, если вода будет подаваться не из водопровода, а из водозаборника. Минимойки высокого давления, с показателем этой характеристики в пределах 150-180 бар, стоят дороже, зато мойка с их помощью осуществляется намного быстрее. Если вы решите арендовать такой аппарат, то затраты существенно снизятся.

При покупке или аренде минимойки обращаем внимание также на фильтр, который защищает устройство от поломок. Качество воды, подающейся в водопроводы невысоко, поэтому если мелкие частицы проникнут в помпу мойки, это может вызвать поломку.

Лучшим выбором являются фильтры многократного применения, с картриджами, которые не нуждаются в замене – они работают эффективнее, их проще мыть.

 Помпы в минимойках устанавливаются металлические или пластиковые. Последняя разновидность может быть разборной или неразборной. Цена помпы занимает примерно 70% от стоимости минимойки, поэтому при возможности лучше выбирать разборную помпу. Такие устройства дороже при покупке, но ее эксплуатация и обслуживание обойдутся дешевле.

Помпы из металла надежнее и долговечнее, по сравнению с пластиковыми – последние выходят из строя под влиянием слишком высокой температуры.

Обращайте внимание на ресурс работы – если вы планируете использовать минимойку только для собственных нужд, выбирайте небольшой ресурс. Для мытья машин в коммерческих целях необходимо подыскать более ресурсоемкий аппарат.

 

главные новости
Польша обвинила российских диспетчеров в провоцировании авиакатастрофы под Смоленском
Польша обвинила российских диспетчеров в провоцировании авиакатастрофы под Смоленском614
Совет директоров МВФ одобрил выделение Украине $1 млрд
Совет директоров МВФ одобрил выделение Украине $1 млрд472
В зоне АТО погибли двое украинских военных
В зоне АТО погибли двое украинских военных370
По уточненным данным в метро СПб погибло 10 человек, 37 госпитализированы
По уточненным данным в метро СПб погибло 10 человек, 37 госпитализированы869
мнения
Безопасности больше нет
Виталий ПОРТНИКОВ
Безопасности больше нет454
Памяти Русского Поэта
Александр КИРШ
Памяти Русского Поэта881
Исповедь "Пораженца"
Александр БЫВШЕВ
Исповедь "Пораженца"1270
Кремль нашел выход
Дмитрий ТЫМЧУК
Кремль нашел выход3338
Доверие к Нацполиции - 43,5%, к Патрульной полиции - 53%. Социологическое исследование (март 2017)
Арсен АВАКОВ
Доверие к Нацполиции - 43,5%, к Патрульной полиции - 53%. Социологическое исследование (март 2017)835
ТАБАК С РУССКИМ ЗАПАХОМ, КОТОРЫЙ УБИВАЕТ
Арсен АВАКОВ
ТАБАК С РУССКИМ ЗАПАХОМ, КОТОРЫЙ УБИВАЕТ1431
Операція "нейтралізація"
Ірина ЄФРЕМОВА
Операція "нейтралізація"1293
последние новости
Сегодня
22:07
Главное за 3 апреля 2017: теракт в СПб, миллиард от МВФ и перестановки в Раде
Главное за 3 апреля 2017: теракт в СПб, миллиард от МВФ и перестановки в Раде38
21:54
В Украине около 2 тысяч детей стали сиротами из-за войны на Донбассе57
21:53
Оборонные ведомства Украины и Канады подписали документ о сотрудничестве73
21:44
Под Харьковом из трубы украили 0,5 млн кубов газа149
21:37
Лукашенко и Путин обо всем договорились374
21:35
В метро Киева, Харькова и Днепра усилят меры безопасности119
21:26
Спасем Настю!
Спасем Настю!169
21:17
В Харькове начали работать фонтаны119
21:08
Как выбрать минимойку204
20:59
Украина увеличила транзит газа в ЕС на 20%135
больше новостей