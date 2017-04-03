Как выбрать минимойку

Современные минимойки высокого давления особенно востребованы среди автомобилистов и владельцев загородных домов. С помощью минимойки, которую можно взять в аренду в pikkampani.com, можно быстро убрать приусадебную территорию, помыть автомобиль.

Установка для мытья машин под высоким давлением отличается компактностью ее удобно хранить и в случае необходимости перевезти можно в багажнике автомобиля. Благодаря минимойке можно забыть о посещении стационарных моек и получить еще один навык – пользования этим, в целом, простым оборудованием.

Перед тем как купить или взять в аренду минимойку, нужно разобраться – на какие критерии обращать внимание?

Один из ключевых показателей – производительность, которая отображает расход воды за единицу времени. Чем выше этот критерий, тем больше будет напор. В среднем, показатели колеблются в пределах от семи до двенадцати литров за минуту.

Не менее важный критерий – давление воды, от которого зависит качество и скорость мойки. Бюджетные устройства обеспечивают давление в 70-100 бар, но этот показатель снизится, если вода будет подаваться не из водопровода, а из водозаборника. Минимойки высокого давления, с показателем этой характеристики в пределах 150-180 бар, стоят дороже, зато мойка с их помощью осуществляется намного быстрее. Если вы решите арендовать такой аппарат, то затраты существенно снизятся.

При покупке или аренде минимойки обращаем внимание также на фильтр, который защищает устройство от поломок. Качество воды, подающейся в водопроводы невысоко, поэтому если мелкие частицы проникнут в помпу мойки, это может вызвать поломку.

Лучшим выбором являются фильтры многократного применения, с картриджами, которые не нуждаются в замене – они работают эффективнее, их проще мыть.

Помпы в минимойках устанавливаются металлические или пластиковые. Последняя разновидность может быть разборной или неразборной. Цена помпы занимает примерно 70% от стоимости минимойки, поэтому при возможности лучше выбирать разборную помпу. Такие устройства дороже при покупке, но ее эксплуатация и обслуживание обойдутся дешевле.

Помпы из металла надежнее и долговечнее, по сравнению с пластиковыми – последние выходят из строя под влиянием слишком высокой температуры.

Обращайте внимание на ресурс работы – если вы планируете использовать минимойку только для собственных нужд, выбирайте небольшой ресурс. Для мытья машин в коммерческих целях необходимо подыскать более ресурсоемкий аппарат.