В Харькове начали работать фонтаны

Как сообщил начальник участка фонтанов СКП «Харьковзеленстрой» Андрей Роганов, из 16 городских фонтанов уже работает примерно треть: это фонтаны перед Харьковским национальным академическим театром оперы и балета им. Н. В. Лысенко и «Зеркальная струя».

В ближайшие дни будут включены фонтаны на пл. Архитекторов, пл. Коцюбинского, в Молодежном парке, в Покровском (Террасном) сквере.

«Осенью мы демонтируем все фонтаны, перевозим их в свои мастерские, где зимой ремонтируем, чистим, красим детали. А весной возвращаем все на место. В этом году в связи с хорошей погодой мы начали эти работы фактически на месяц раньше, чем обычно», - отметил Андрей Роганов.

По его словам, все фонтаны в Харькове будут включены до Пасхи.