Спасем Настю!

У Насти врожденный вывих тазобедренных суставов. Девочку прооперировали 20 февраля в Харьковском институте имени Ситенко.

"Операция была мегасложной: хирурги распилили левую кость в трех местах и сформировали свод тазобедренного сустава, которого у ребенка не было, вытащили старую пластину, поставили новую.

Настуська потеряла много крови, но удалось обойтись без переливания, от наркоза отходила долго и продолжительно, да она и сейчас все время спит, проснется попить и в сон.

Девочку загипсовали почти до подмышек, в этом гипсе ей предстоит провести 2.5 (!!!) месяца! Вот через какие мучения проходит наша кроха ради возможности жить полноценной жизнью, ходить в школу, бегать с друзьями на переменках!

Прогнозы врачей очень благоприятны!

Казалось бы, самое страшное позади, но... впереди такая же операция на правую ножку и на обе стопы!

Все средства, собранные неравнодушными людьми, вами, друзья, потрачены на эту операцию, а рассчитывали на обе...

Тут еще врачи ошарашили маму, сказав, что вторую ножку нужно сделать как можно быстрее, чтоб Настя находилась в гипсе как можно меньше!

Сроки минимальны, сумма огромна!

Необходима такая же сумма 60 тысяч гривен на правую ножку и еще по 10 тысяч на обе ступни!

Без вашей помощи не обойтись! Спасибо всем за помощь! За поддержку! За молитвы!

Номер карт:

Приват - 4149625805365945 Наталия Георгиевна (Мама)

тел - 098 1986036"