Главное за 3 апреля 2017: теракт в СПб, миллиард от МВФ и перестановки в Раде

Совет директоров Международного валютного фонда принял решение о выделении Украине очередного транша в сумме 1 млрд долл. США.

"Совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине одного миллиарда долларов. Это очередное признание украинских реформ", - написал П Порошенко на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

В петербургском метро произошел взрыв на перегоне между «Сенной» и «Технологическим институтом». В результате взрыва погибли 10 человек, пострадали около 50 человек.

В последствии были закрыты все станции метро, информация о взрывах в других районах и пригороде не подтвердилась. СК и Генпрокуратура РФ подтвердили, что квалифицировали произошедшее как теракт.

По словам главы Минздрава Вероники Скворцовой, в результате взрыва всего погибло 10 человек: семь — на месте, один человек — в скорой, ещё два — в больнице.

Всего пострадало 47 человек, из них госпитализировали 39 (двое погибли). Шесть пострадавших — в тяжёлом состоянии, у остальных травмы средней тяжести.

Сегодняшний взрыв произошел в то время, когда в городе проходит форум Общероссийского народного фронта, причем, в Санкт-Петербурге находится и президент Владимир Путин.

В понедельник с начала суток по состоянию на 18:00 двое украинских военных погибли и еще двое получили ранения в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины.

Как отмечается в пресс-центра штаба АТО, боевики с начала суток нарушили режим "тишины" 23 раза.

"Невзирая на достигнутые договоренности трехсторонней группы о режиме прекращения огня, российско-оккупационные войска продолжают осуществлять провокационные обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Руководителем парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" избран народный депутат Артур Герасимов, сообщает пресс-служба партии БПП.

"Только что на заседании фракции новым главой фракции партии "Блок Петра Порошенко" в ВР почти единогласно избрали народного депутата Артура Герасимова", - сообщила в понедельник пресс-служба партии.

Как отмечается, против избрания А.Герасимова руководителем фракции никто не проголосовал, воздержались – трое, в том числе, сам А.Герасимов.

Ранее возглавлявший фракцию БПП в Верховной Раде Игорь Грынив в конце марта заявил о своем намерении уйти с должности руководителя фракции.

Между тем, народный депутат Украины, заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко, которая сделала сегодня ряд громких заявлений, стала представителем президента Украины в Верховной Раде. Ее кандидатуру предложил глава государства Петр Порошенко, сообщил руководитель отдела департамента информационной политики Администрации президента Владимир Горковенко.

"Ирина Луценко поработает Артуром Герасимовым. Она стала представителем президента в парламенте. Кандидатуру предложил Петр Порошенко", - написал он на своей странице в соцсети "Фейсбук".

Кроме того, сегодня стало известно, что вопрос безвизового режима планируется рассмотреть 6 апреля - Европарламент внес в план пленарной недели голосование по безвизу для Украины.

Как сообщалось, совет ЕС окончательно утвердит визовую либерализацию Евросоюза с Украиной на заседании 11 мая. Таким образом, безвизовый режим вступит в силу в июне 2017 года.

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