В Харькове на окружной под колесами "Нивы" погиб велосипедист (фото)
3 апреля 2017
19:46
641
ДТП произошло около 16:30, на Окружной дороге, 514 км автомобильной трассы Киев-Харьков-Довжанский.
Как сообщили патрульные, автомобиль ВАЗ 2121 «Нива» под куправлением 78-летнего водителя совершил наезд на велосипедиста, который от полученных травм погиб на месте.
"Другие обстоятельства происшествия устанавливаются, работает следственно-оперативная группа и сотрудники отдела организации дорожного движения Управления патрульной полиции", - говорится в сообщении патрульной полиции города.