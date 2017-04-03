В Харькове на окружной под колесами "Нивы" погиб велосипедист (фото)

ДТП произошло около 16:30, на Окружной дороге, 514 км автомобильной трассы Киев-Харьков-Довжанский.

Как сообщили патрульные, автомобиль ВАЗ 2121 «Нива» под куправлением 78-летнего водителя совершил наезд на велосипедиста, который от полученных травм погиб на месте.

"Другие обстоятельства происшествия устанавливаются, работает следственно-оперативная группа и сотрудники отдела организации дорожного движения Управления патрульной полиции", - говорится в сообщении патрульной полиции города.