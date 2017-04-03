Четверо организаторов провокации с "обиженными поляками" арестованы

Суд арестовал четверых организаторов провокаций в селе Гряда на Львовщине, им объявили о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

Указанным лицам сообщено о подозрении по ч.2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины по предварительному сговору группой лиц), кроме того, двум из них инкриминируется ч. 2 ст. 345 УК Украины (умышленное причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей).

В настоящее время прокуратурой области осуществляется процессуальное руководство в деле сразу по 4 статьям, среди них - "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины по предварительному сговору группой лиц", "нарушение равноправия граждан зависимости от их расовой, национальной принадлежности и другим признакам".

По данным СБУ, участники акции прибыли из Хмельницкой, Ивано-Франковской, а также Закарпатской областей и Киева.

Напомним, на украинско-польской границе вблизи села Гряда в Жовковском районе Львовской области прошла акция неизвестных, в результате которой полиция задержала 80 человек.

Позже сотрудники Службы безопасности Украины изъяли у задержанных детальные инструкции на проведение акции. Одной из особенностей инструкций заказчика был заказ на съемку. Для этого была заготовлены дроны. Также в ход пошли дымовые шашки.

СБУ связала провокации во Львовской области с блокированием дорог и обстрел консульства Польши в Луцке.