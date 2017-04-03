Гройсман требует обеспечить беспрецедентные меры безопасности на "Евровидении"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел заседания оргкомитета по подготовке «Евровидение-2017», где потребовал обеспечить беспрецедентные меры безопасности во время проведения мероприятия.

Об этом говорится в сообщении на сайте Кабмина Украины.

«Обсуждая вопрос обеспечения безопасности во время подготовки и проведения конкурса, глава правительства подчеркнул, что на каждом мероприятии должны быть обеспечены беспрецедентные меры безопасности», — говорится в сообщении.

Гройсман также призвал решить проблему по продаже билетов.

«Доступность билетов и объяснения, когда продается должно быть обязательно», — подчеркнул он.

Премьер распорядился обеспечить беспрепятственное пересечение границы для грузов с оборудованием для конкурса, «чтобы ни одна машина не стояла на границе».