Гройсман требует обеспечить беспрецедентные меры безопасности на "Евровидении"
Глава правительства подчеркнул, что на каждом мероприятии должны быть обеспечены беспрецедентные меры безопасности
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел заседания оргкомитета по подготовке «Евровидение-2017», где потребовал обеспечить беспрецедентные меры безопасности во время проведения мероприятия.
Об этом говорится в сообщении на сайте Кабмина Украины.
«Обсуждая вопрос обеспечения безопасности во время подготовки и проведения конкурса, глава правительства подчеркнул, что на каждом мероприятии должны быть обеспечены беспрецедентные меры безопасности», — говорится в сообщении.
Гройсман также призвал решить проблему по продаже билетов.
«Доступность билетов и объяснения, когда продается должно быть обязательно», — подчеркнул он.
Премьер распорядился обеспечить беспрепятственное пересечение границы для грузов с оборудованием для конкурса, «чтобы ни одна машина не стояла на границе».