В метро Киева, Харькова и Днепра усилят меры безопасности

В связи с событиями на территории РФ, связанными с взрывами в метрополитене г. Санкт-Петербург, полиция трех городов, где есть метрополитен – в Киеве, Харькове и Днепре – переходит на усиленный вариант несения службы. Соответствующее поручение дано руководством Национальной полиции Украины.

В состав нарядов, которые будут дежурить на станциях метрополитена, привлекут кинологов и взрывотехников. Кроме того, службу в метрополитене будут нести военнослужащие Национальной гвардии.

Такие меры безопасности продлятся до 15 мая этого года, то есть до завершения песенного конкурса «Евровидение-2017».

З 03/04 - 15/05 посилено заходи безпеки у столичному метро: на станціях підземки несуть службу поліцейські та гвардійці. Залучені кінологи pic.twitter.com/foMXjvYAFU — МВС України (@MVS_UA) April 3, 2017

"Национальная полиция Украины обращается к гражданам с просьбой отнестись с пониманием к мерам усиления безопасности. В случае обнаружения подозрительных предметов их нельзя трогать, а следует немедленно сообщить ближайшему работнику полиции или позвонить на спецлинию 102", - говорится на сайте Нацполиции Украины.