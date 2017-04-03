Число жертв в СПб увеличилось до 14-ти, - СМИ

Об этом сообщает портал «Фонтанка». Характер травм свидетельствует о том, что самодельное взрывное устройство было начинено металлическими шариками и гайками.

Уголовное дело расследуется по статье «теракт», однако следователи заявили, что будут рассматривать и другие версии произошедшего.

Взрыв произошел сегодня днем на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт».

В Минздраве пока подтверждает информацию о 10-ти погибших.