Под Харьковом из трубы украили 0,5 млн кубов газа

На предприятии "Укргаздобыча" заявили, что потеряли около 0,5 млн кубометров газа из-за незаконной врезки в газопровод в Краснокутском районе Харьковской области

Об этом сообщает пресс-центр компании.

Врезку на газопроводе УКПГ Березовка - УКПГ Опошня диаметром 530 мм обнаружила охрана.

"В 5.00 газопровод был остановлен и газ стравлен, поскольку при давлении 28 атмосфер любые ремонтные работы запрещены", - подчеркивают в компании.

Также сообщается, что поврежденный участок был восстановлен силами линейной эксплуатационной службы "Полтавагаздобыча", после чего газопровод запустили в 9.40. Ни один сотрудник компании не пострадал.

"Укргаздобыча" обратилась к депутатам Верховной Рады, СБУ и МВД, чтобы на законодательном и исполнительном уровнях усилить ответственность за врезки в инфраструктуру транспорта углеводородов.