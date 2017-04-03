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политика

Оборонные ведомства Украины и Канады подписали документ о сотрудничестве

3 апреля 2017
21:53
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Сегодня, 3 апреля в Оттаве Министр обороны Степан Полторак и Министр национальной обороны Канады Харджит Саджжан подписали «Договоренность об оборонном сотрудничестве между Министерством обороны Украины и Министерством национальной обороны Канады и ВС Канады».

-  Этот документ еще раз подтверждает, что наши страны и ведомства являются союзниками и партнерами, - цитирует Полторака пресс-служба МО.

По его словам, подписание Договоренности с Канадой - "это фундамент дружбы и я хочу чтобы сроки действия документа не заканчивались, чтобы мы были дружны всегда!"

Этот документ важен для военного сотрудничества и будет способствовать налаживанию практических контактов с представителями оборонной промышленности Канады. Это позволит улучшить обеспечение ВС Украины современной военной техникой и вооружением.

Министр обороны Украины выразил благодарность своему канадскому коллеге за поддержку усилий Украины по восстановлению мира и территориальной целостности.

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- Мы понимаем, что дальнейшее противостояние агрессии РФ невозможно без переоснащения армии современными образцами оружия оборонительного характера и военной техники, - отметил Степан Полторак. - Украинская сторона высоко ценит помощь, которую Канада совместно с союзниками предоставляет ВС Украины.

 

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