Оборонные ведомства Украины и Канады подписали документ о сотрудничестве

Сегодня, 3 апреля в Оттаве Министр обороны Степан Полторак и Министр национальной обороны Канады Харджит Саджжан подписали «Договоренность об оборонном сотрудничестве между Министерством обороны Украины и Министерством национальной обороны Канады и ВС Канады».

- Этот документ еще раз подтверждает, что наши страны и ведомства являются союзниками и партнерами, - цитирует Полторака пресс-служба МО.

По его словам, подписание Договоренности с Канадой - "это фундамент дружбы и я хочу чтобы сроки действия документа не заканчивались, чтобы мы были дружны всегда!"

Этот документ важен для военного сотрудничества и будет способствовать налаживанию практических контактов с представителями оборонной промышленности Канады. Это позволит улучшить обеспечение ВС Украины современной военной техникой и вооружением.

Министр обороны Украины выразил благодарность своему канадскому коллеге за поддержку усилий Украины по восстановлению мира и территориальной целостности.

- Мы понимаем, что дальнейшее противостояние агрессии РФ невозможно без переоснащения армии современными образцами оружия оборонительного характера и военной техники, - отметил Степан Полторак. - Украинская сторона высоко ценит помощь, которую Канада совместно с союзниками предоставляет ВС Украины.