Лукашенко и Путин обо всем договорились

Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с главой Беларуси Александром Лукашенко сообщил, что на сегодняшний день спорных вопросов между Москвой и Минском не осталось. Об этом пишут местные СМИ.

Владимир Путин заявил, что Россия и Беларусь в течение десяти дней урегулируют вопросы в нефтегазовой сфере. По словам российского президента, к 1 января 2018 года стороны договорились разработать единые правила по рынку газа, а также урегулировали вопросы по цене на газ. Кроме того, российский президент сообщил, что поручил правительству вновь проверить ряд белорусских предприятий агропромышленного комплекса, в качестве продукции которых ранее возникли сомнения.

«На сегодняшний день спорных вопросов не осталось, мы будем двигаться дальше, будем укреплять союзнические отношения в рамках Союзного государства и работать над укреплением нормативно-правовой базы, над развитием Евразийского экономического союза»,— цитирует Владимира Путина ТАСС.

Александр Лукашенко подтвердил слова российского президента. Он заявил, что у Москвы и Минска больше нет нерешенных вопросов. По словам Лукашенко, вопросы рефинансирования задолженности Беларуси перед Россией будут решены в ближайшие дни. Кроме того, белорусский президент сообщил, что попросил Владимира Путина не забывать о республике, выстраивая отношения с крупными западными странами, в том числе США.

Напомним, газовый спор между Россией и Белоруссией длится с начала 2016 года, когда в Минске заявили о несправедливости цены на российский газ. Средняя цена за 1 тыс. кубометров газа в прошлом году составила $136,6, что на 5,3% ниже цены 2015 года. Справедливой же, по мнению белорусской стороны, является цена $73 за 1 тыс. кубометров. Долг Белоруссии за газ уже превысил $700 млн.

СМИ акцентируют также внимание на том, что Путин, делая заявление по итогам переговоров с Лукашенко, не упомянул теракт в метро Санкт-Петербурга.

В Санкт-Петербурге, где Путин и Лукашенко проводили переговоры, днем 3 апреля произошел взрыв в метро. В результате теракта погибли, по данным Минздрава, 10 человек, около 40 получили ранения.