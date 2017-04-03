В Украине около 2 тысяч детей стали сиротами из-за войны на Донбассе

Национальный совет реформ поддержала концепцию Новой украинской школы и развитие инклюзивного образования. Об этом сказал заместитель главы Администрации президента Украины Дмитрий Шимкив на брифинге по итогам заседания Нацсовета реформ, передает УНИАН.

Он напомнил, что в прошлую пятницу состоялось очередное заседание Нацсовета реформ, которое было посвящено теме образования, инклюзивного образования, безопасности и благополучия детей, а также реформе интернатной системы.

«По результатам заседания Национального совета реформ был принят ряд решений. В частности, поддержана концепция Новой украинской школы, рекомендовано парламенту ускорить рассмотрение во втором чтении закона «Об образовании», а также об инклюзивном образовании», - отметил он.

Также Шимкив заявил, что в ближайшее время правительством будут разработаны четкие шаги по реформированию системы интернатов.

«Отдельным пунктом обсуждения стала тема безопасности детей. Российская агрессия вывела вопросы защиты детей на новый уровень. Более 1,9 тыс. детей стали сиротами в результате потери родителей на войне. Вопросы безопасности и благополучия детей-сирот должны стать краеугольным камнем реформы интернатного образования», - добавил Шимкив.