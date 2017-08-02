Важность создание логотипа для фирмы
На правах рекламы
Чтобы понять всю важность создания логотипа для фирмы в первую очередь нужно разобраться, что такое логотип. Логотип – это символ (эмблема, знак), представленный в виде графического изображения, текста или рисунка
Чтобы понять всю важность
Итак, логотип – это символ (эмблема, знак), представленный в виде графического изображения, текста или рисунка. Логотипы бывают как комбинированными (например текст+рисунок), так и одинарными в виде, например, графического изображения. Логотипы широко применяются в различных сферах деятельности территориальными образованиями и предприятиями различной формы собственности. Будь-то крупная производственная компания или небольшая юридическая контора, коммерческая организация или частная парикмахерская, каждая из них для повышения узнаваемости и распознаваемости в социуме может использовать такой маркетинговый инструмент как логотип!
Создается логотип двумя способами: самостоятельно и через профессиональных дизайнеров. Естественно, эффективность логотипа в отношении рекламы, созданного своими руками будет минимальна. Ведь логотип это не просто «фирменный отличительный значок», который может нарисовать каждый второй. Логотип - это символ компании, ее лицо и имидж! Логотип обязан соответствовать определенным требованиям и только тогда он будет работать «на руку» фирме.
По словам ведущего дизайнера агентства Логофектори главные требования, выдвигаемые в разработке логотипа такие:
1. Простота
2. Понятность
3. Легкая запоминаемость
4. Универсальность
5. Правильная ассоциативность
6. Умеренная яркость и выразительность
7. Функциональность
8. Оригинальность и уникальность
Именно этим принципам соответствуют логотипы всех самых известных торговых марок и брендов. Они вызывают правильные эмоции у людей, привлекают к себе внимание и навсегда остаются в памяти. Создать вот такой не просто хороший, а именно успешный логотип, архисложная задача. Поскольку она требует не только наличия дизайнерских навыков и маломальского опыта, а и умения аналитически мыслить и при этом проявлять креатив. Ведь логотипы не терпят повторов, тут не допустима ни единая капля плагиата и самое важное условие успеха в этом деле состоит в том, что логотип должен быть лучше, мощнее, одним словом «круче», чем у конкурентов!
Поговорив о понятии и о принципах создания логотипа, можно перейти к его назначению.
Идеальный логотип выполняет следующие функции:
- идентификация компании на рынке и в социуме;
- налаживание контакта между носителем (брендом, компанией) и получателем (потенциальным клиентом);
- выделение на фоне конкурентов;
- повышение узнаваемости среди людей;
- формирование положительного имиджа.
Идеальный логотип служит магнитом для привлечения внимания людей. Он вызывает правильные эмоции, повышает заинтересованность масс, улучшает имидж компании и в итоге увеличивает прибыль. Вот почему так важен для компании логотип! Дизайнеры студии Логофектори советуют задуматься о его разработке на самом старте бизнеса, а еще лучше в период планирования. Ведь большую роль играет то, как новая компания, бренд или торговая марка будет представлены на рынке товаров и услуг. Не забывайте, что первое впечатление всегда самое важное. Всем известна такая пословица «встречают по одежке», потому имеет смысл позаботиться об этой «одежке» заранее.
Удачи вам в бизнесе и процветания!