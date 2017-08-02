Важность создание логотипа для фирмы

Чтобы понять всю важность создания логотипа для фирмы в первую очередь нужно разобраться, что такое логотип и как он разрабатывается, а уж потом поговорить о ее функциях и назначении.

Итак, логотип – это символ (эмблема, знак), представленный в виде графического изображения, текста или рисунка. Логотипы бывают как комбинированными (например текст+рисунок), так и одинарными в виде, например, графического изображения. Логотипы широко применяются в различных сферах деятельности территориальными образованиями и предприятиями различной формы собственности. Будь-то крупная производственная компания или небольшая юридическая контора, коммерческая организация или частная парикмахерская, каждая из них для повышения узнаваемости и распознаваемости в социуме может использовать такой маркетинговый инструмент как логотип!

Создается логотип двумя способами: самостоятельно и через профессиональных дизайнеров. Естественно, эффективность логотипа в отношении рекламы, созданного своими руками будет минимальна. Ведь логотип это не просто «фирменный отличительный значок», который может нарисовать каждый второй. Логотип - это символ компании, ее лицо и имидж! Логотип обязан соответствовать определенным требованиям и только тогда он будет работать «на руку» фирме.

По словам ведущего дизайнера агентства Логофектори главные требования, выдвигаемые в разработке логотипа такие:

1. Простота

2. Понятность

3. Легкая запоминаемость

4. Универсальность

5. Правильная ассоциативность

6. Умеренная яркость и выразительность

7. Функциональность

8. Оригинальность и уникальность

Именно этим принципам соответствуют логотипы всех самых известных торговых марок и брендов. Они вызывают правильные эмоции у людей, привлекают к себе внимание и навсегда остаются в памяти. Создать вот такой не просто хороший, а именно успешный логотип, архисложная задача. Поскольку она требует не только наличия дизайнерских навыков и маломальского опыта, а и умения аналитически мыслить и при этом проявлять креатив. Ведь логотипы не терпят повторов, тут не допустима ни единая капля плагиата и самое важное условие успеха в этом деле состоит в том, что логотип должен быть лучше, мощнее, одним словом «круче», чем у конкурентов!

Поговорив о понятии и о принципах создания логотипа, можно перейти к его назначению.

Идеальный логотип выполняет следующие функции:

- идентификация компании на рынке и в социуме;

- налаживание контакта между носителем (брендом, компанией) и получателем (потенциальным клиентом);

- выделение на фоне конкурентов;

- повышение узнаваемости среди людей;

- формирование положительного имиджа.

Идеальный логотип служит магнитом для привлечения внимания людей. Он вызывает правильные эмоции, повышает заинтересованность масс, улучшает имидж компании и в итоге увеличивает прибыль. Вот почему так важен для компании логотип! Дизайнеры студии Логофектори советуют задуматься о его разработке на самом старте бизнеса, а еще лучше в период планирования. Ведь большую роль играет то, как новая компания, бренд или торговая марка будет представлены на рынке товаров и услуг. Не забывайте, что первое впечатление всегда самое важное. Всем известна такая пословица «встречают по одежке», потому имеет смысл позаботиться об этой «одежке» заранее.

Удачи вам в бизнесе и процветания!