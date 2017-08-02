культура

Виталий Портников: Ловушки для России. Как Европа стала на сторону Украины

2 августа 2017
17:15
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Европейский вещательный союз стал на нашу сторону, изменив общие правила в соответствии именно с украинским, а не российским видением проблемы

Европейский вещательный союз сообщил об изменении правил проведения песенного конкурса «Евровидение». Главное изменение касается действий России, которая пыталась сорвать проведение последнего фестиваля в украинской столице и выдвинула в качестве собственного участника нарушительницу закона - певицу Юлию Самойлову.

Государственные российские СМИ сегодня в один голос сообщают, что правила проведения конкурса изменены «из-за Украины», но это очередная ложь прожженных пропагандистов. Нет, правила изменены именно из-за поведения России. Конечно, Европейский вещательный союз может формально наказывать Украину, так как в правилах, которые существовали на момент проведения конкурса, не было пункта, который позволил бы ограничить присутствие на нем нарушительницы закона.

Однако теперь ясно, что Европейский вещательный союз стал на нашу сторону, так как изменил общие правила в соответствии именно с украинским, а не российским видением проблемы. У организаторов конкурса были два пути. Первый - согласиться с нашей логикой и запретить странам посылать на конкурс участников, которые имеют проблемы с законом страны-организатора.

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Второй -  согласиться с логикой России и запретить странам-организаторам ограничивать право стран-участниц на выбор участников под угрозой отказа в проведении фестиваля. Европейский вещательный союз выбрал первый вариант - логичный, честный и что самое главное - осуществимый. Потому что ни одна страна никогда не променяет уважение к закону на песенный фестиваль. Украина это доказала. Россия - проиграла.

Причем проиграла не только позорную историю с Самойловой, которую пытались грубо использовать для информационных провокаций. Изменение правил проведения «Евровидения» доказывает, что цивилизованный мир понемногу адаптируется к этим провокациям, что он учится ставить капканы и ловушки на российском пути, что Москве с каждым годом будет все труднее использовать и несовершенство закона, и несовершенство правил для своих отвратительных диверсий.

И это касается не только фестиваля песни. Одни ловушки ставят американские конгрессмены, другие - европейские правительства, третьи - организаторы «Евровидения». Смысл - волк должен быть окружён красными флажками недоверия, через которые ему уже не перейти. Волк должен метаться по своему непролазному лесу, злой и голодный.

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