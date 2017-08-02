здоровье

Самые пьющие в Германии – пенсионеры

2 августа 2017
17:26
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А шо делать…?

В Германии больше всего пьет не молодежь, не люди среднего возраста, а пенсионеры. К такому выводу пришли эксперты авторитетного социологического института infas, опросившие почти три с половиной тысячи жителей из всех федеральных земель Германии. Что радует: согласно результатам этого репрезентативного опроса, половина немцев вообще не берет в рот спиртное, даже пиво. Но, с другой стороны, каждый десятый из участников исследования пьет почти каждый день. Правда, сколько пьет и что именно, - это осталось за рамками опроса.

Проанализировав данные по разным возрастным группам, социологи установили, что особенно часто в Германии прикладываются к рюмке (бокалу, кружке) люди старше 65 лет: каждый шестой пьет почти каждый день, еще столько же - раз в неделю. Остальные немецкие пенсионеры, к счастью, "употребляют" только по большим праздникам.

Хотя, повторяем, вопросы о том, что именно и в каком количестве пьют опрошенные, не задавались, средние цифры по Германии известны. И они остаются практически неизменными последние пять лет. Согласно подсчетам различных учреждений (от министерства здравоохранения до Немецкого объединения по профилактике и предупреждению зависимостей), каждый немец, в среднем, выпивает ежегодно 9,6 литра чистого алкоголя. Это примерно ведро спирта крепостью 96 градусов.

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Это не значит, конечно, что немцы глушат спирт ведрами. Речь идет о расчетной единице. На самом деле водки и шнапса, не говоря уже о спирте, в Германии пьют относительно мало: около восьми бутылок в год на человека в среднем. Вина тоже пьют существенно меньше, чем, например, в Италии, Франции или Испании. Зато, как хорошо известно, немцы любят пиво: на среднестатистического жителя страны приходится ежегодно более ста литров. Так что с большой долей вероятности можно сказать, что участники социологического опроса infas, в том числе и пенсионеры, каждый (или почти каждый) день пьют именно пиво.

Впрочем, особенно гордиться здесь нечем. Пиво, несмотря на свои 5 градусов, - тоже алкогольный напиток и тоже делает зависимым. По немецким понятиям уже три маленькие кружки пива превышают дневную норму. Но опять-таки неясно, превышают ли ее немецкие пенсионеры. Будем надеяться, что нет.

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DW

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