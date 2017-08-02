Украина готовит иск к России в связи с убытками портов из-за Керченского моста

Украина оспорит в суде введение Россией ограничений по судоходству через Керченский канал в связи со строительством моста.

Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк на встрече с профсоюзами морских и речных портов.

"Министерство юстиции в рамках имеющихся судебных исков против России отделяет проблему перекрытия Керченского канала и введение ограничений по судоходству. Сейчас готовится иск и подсчитываются убытки недополученных средств Мариупольским и Бердянским торговыми портами", - отметил замминистра.

Лавренюк добавил, что проблема строительства Керченского порта, на которой акцентировали внимание профсоюзы Бердянского порта, сейчас решается совместно с Министерством иностранных дел и Советом национальной безопасности и обороны.

"Это глобальный, политический и сложный вопрос, но мы его обязательно решим", - сказал он.