Разведка: Оккупационное командование убирает главарей боевиков на Донбассе

Представителями Южного военного округа (Ростов-на-Дону) ВС РФ по результатам проверок подразделений боевиков террористических организаций ЛНР/ДНР поданы отчеты командованию российской армии, в которых констатируется несоответствие занимаемым должностям офицеров звена "командир батальона - командир взвода" из числа местных наемников по профессиональным, деловым и морально-психологическими качествами. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в Facebook.

В связи с этим, рекомендуется осуществить замену указанной категории кадровыми офицерами.

"С целью подготовки "правовой основы" для реализации указанных мероприятий представителями ФСБ РФ активизированы оперативно-розыскные действия, направленные на подготовку компромата на командиров из числа местных жителей и проведения превентивных действий по недопущению формирования и распространения протестных настроений среди личного состава, связанных с " кадровыми изменениями", - отметили в разведке.

По данным ГУР, ко 2 августа российским оккупационным командованием уже смещены со своих постов три главаря подразделений боевиков из Донецка и Новоазовска.

Ранее сообщалось, что в Донбасс едут снайперы из Ростовской области и батальон из Чечни.