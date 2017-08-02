Time: Путин не понимает пределов власти Трампа

Журналист Time Саймон Шустер отмечает, что "при каждой новой попытке завязать дружбу с Западом Путин, кажется, надеется, что главы других стран смогут преодолеть ограничения, наложенные на их полномочия, так же, как он сам сделал в России".

"Они всегда его разочаровывают, хотя никто не сделал этого так зрелищно, как президент Трамп, - говорится в статье. - 27 июля Конгресс США послал Трампу защищенный от вето законопроект о наложении новых санкций на Россию за предположительное вмешательство в президентские выборы в США в прошлом году - и это меньше чем через месяц после того, как два президента впервые встретились на саммите "большой двадцатки" в Гамбурге, Германия. Многим в Москве данный законопроект доказал, что Трамп - беспомощный лидер, неспособный выполнить свои торжественные обещания "поладить" с Россией". "И раз Трамп не может разобраться со своими законодателями - значит, он слаб", - написал политический аналитик Алексей Макаркин в аналитической статье, посвященной законопроекту о санкциях.

"Однако Макаркин упустил то же обстоятельство, которое, кажется, не может понять Путин: а именно, что члены Конгресса США, в том числе республиканцы, не "свои законодатели" для Трампа. Они представляют собой равноценную ему ветвь правительства, совсем как судебная власть, которая неоднократно блокировала иммиграционную повестку Трампа, - указывает Шустер. - Это недопонимание пределов исполнительной власти восходит к ранним годам президентства Путина, в течение которых он установил контроль над российскими СМИ и начал предполагать, что его западные коллеги могут сделать то же самое в своих странах".

Журналист отмечает, что на российских телеканалах неспособность Трампа утихомирить американские СМИ подается как признак того, что США управляются всемогущей политической кликой, которая просто в этот раз пошла против Трампа.

"Это новый поворот знакомого сюжета, наводящий на мысль, что Кремль все еще держится за надежду, что Трамп вцепится в американскую систему и повернет ее к альянсу с Москвой", - утверждает Шустер. "Мы довольно долго ждали, что, может быть, что-то изменится к лучшему, питали такую надежду, что ситуация как-то поменяется. Но, судя по всему, если она и поменяется, то нескоро", - цитирует журналист российского президента.