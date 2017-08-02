политика

Bild: В Грузии боятся путинского вторжения

2 августа 2017
17:57
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Спустя девять лет после российского нападения на Грузию и оккупации грузинских провинций Южная Осетия и Абхазия НАТО проводит в стране военные учения Noble Partner ("Достойный партнер"), пишет немецкий таблоид Bild.

Учения продлятся до 12 августа, и в них впервые принимает участие бундесвер. Германия, как подтвердил представитель бундесвера, направляет в Грузию 60 военнослужащих и шесть бронеавтомобилей. Всего же в нынешних маневрах участвуют 2,8 тыс. солдат из восьми стран, а именно из США, Турции, Великобритании, Словении, Германии, Украины, Армении и Грузии.

Поводом для крупнейших за последние три года многонациональных военных учений стал "рост угрозы со стороны России". Не только "продолжающаяся аннексия Крыма и агрессия России на востоке Украины, но и предстоящие военные учения "Запад" с участием ста тысяч солдат беспокоят многие страны Восточной Европы и заставляют их бояться следующих шагов Путина", подчеркивает издание.

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В частности, бундесвер подтвердил Bild: "Речь идет о сценарии защиты грузинской территории". В то же время немецкие военные не прокомментировали, от кого "необходимо защищать территорию Грузии". Но в принципе это не является большой тайной.

Вице-президент США Майк Пенс, находясь с визитом в Грузии, отметил: "Всего в 40 милях от нас в оккупированной грузинской Южной Осетии находятся российские танки. На сегодняшний день Россия продолжает оккупировать пятую часть грузинской территории. Соединенные Штаты жестко осуждают российскую оккупацию Грузии".

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