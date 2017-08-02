В Киеве рассказали, как оккупантам аукнется Керченский мост

По словам замминистра, введение Российской Федераций ограничений по судоходству через Керченский канал из-за строительства керченского моста становится причиной серьезных убытков портов Украине, потому будет оспариваться в суде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Лавренюк отметил, что в Минюсте Украины в рамках имеющихся судебных исков против РФ выделяют проблему перекрытия канала и введения ограничений по судоходству. На данный момент украинская сторона готовит иск и подсчитывает свои убытки от недополученных средств Бердянским и Мариупольским торговыми портами.

Заместитель министра инфраструктуры Украины сказал о том, что проблема строительства порта в Керчи, на которой акцентируются профсоюзы Бердянского порта, — это политический глобальный вопрос, но сейчас украинская сторона его решает совместными усилиями с Министерством иностранных дел и СНБО.