происшествия

На Волыни трагически погибли две девушки-подростка

2 августа 2017
14:21
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В селе Прилесное Волынской области грузовик MAN вылетел на тротуар и сбил трех подростков. Двое из них погибли на месте, еще один в больнице, сообщает пресс-служба полиции Волынской области.

"Управляя транспортным средством, водитель, вероятно, не справился с управлением и выехал на тротуар, где совершил наезд на трех несовершеннолетних пешеходов. Вследствие ДТП двое пешеходов, девушки 16 и 17 лет, погибли на месте. Еще одного молодого человека, 16-летнего местного жителя, госпитализировали в отделение хирургии районной больницы", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что водитель с места ДТП скрылся, оставив автомобиль на месте происшествия. Установлено, что за рулем грузовика был 42-летний житель города Маневичи. Правоохранители его разыскивают.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Источник: ЛИГА

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