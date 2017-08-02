Под Луцком MAN убил двоих подростков

В Волынской области грузовик MAN вылетел на тротуар и сбил трех подростков, две девушки 16 и 17 лет погибли на месте, юношу 16 лет госпитализировали в отделение хирургии районной больницы. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции в Facebook.

ДТП случилось на улице села Прилесное Маневицкого района ночью 2 августа.

Полицейские установили, что за рулем грузовика был 42-летний житель райцентра Маневичи. Вероятно, он не справился с управлением и наехал на пешеходов. После аварии водитель скрылся с места ДТП, оставив грузовик. Через некоторое время правоохранители нашли беглеца. На данный момент решается вопрос касательно объявления ему о подозрении.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.