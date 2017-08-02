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Ученые создали прототип телепорта для передачи жизни с Земли на Марс (фото)

2 августа 2017
14:45
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Устройство, созданное калифорнийской компанией Synthetic Genomics Inc. (SGI), способно автоматически воссоздать ДНК живого организма, следуя присланной цифровой инструкции. В ходе первого эксперимента биологи напечатали вирус гриппа. Таким образом можно будет телепортировать различные формы жизни с Земли на Марс или другие космические тела.

Хотя вирус из частей ДНК ученые создают не в первый раз, до сих пор никто не делал этого автоматически, без помощи человеческих рук.

Аппарат, названный «цифробиологическим преобразователем», напоминает нагромождение небольших приборов и лабораторных роботов, соединенных между собой.

Это только прототип, но однажды подобные инструменты смогут передавать биологическую информацию из очага заболевания к производителям вакцин или печатать необходимые лекарства прямо у постели больного.

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Центральным элементом преобразователя является принтер ДНК BioXP 3200, изобретенный компанией. После получения цифровых инструкций он приступает к их выполнению при помощи заранее подготовленных химических веществ. Разумеется, сообщение с кодом будущего организма можно послать откуда угодно.

Крэйг Вентер, основавший SGI в 2005 году, убежден, что в будущем станет возможно телепортировать формы жизни между планетами. И уже обсуждал эту возможность с Илоном Маском, главой SpaceX.

Шанс проверить задумку выпал в марте, когда китайские власти сообщили о вспышке гриппа H7N7 и опубликовали в сети данные ДНК вируса. «Это было пасхальное воскресенье, — вспоминает Дэн Гибсон, президент SGI, — когда я получил письмо о том, что птичий грипп H7N7 наводит страх в Китае. Так что мы смогли быстро секвенировать ДНК».

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Два дня спустя, не имея доступа к образцам, SGI удалось синтезировать гены H и N на принтере Гибсона. Затем с их помощью была создана вакцина. Так появилась идея интеграции всех разрозненных тогда элементов в единое устройство для автоматического производства живых организмов.

«Мы около 10 лет мечтаем о возможности передавать по факсу живые организмы», — говорит Хуан Энрикес, директор Excel Ventures, венчурной компании, поддержавшей разработки SGI, которая считает, что цифробиологический преобразователь станет для новой промышленной революции тем же, чем некогда стала хлопкоочистительная машина, сообщает MIT Technology Review.

Год назад Вентер с помощью химического синтеза искусственного смоделированного генома создал в лаборатории живую бактерию. Эта технология легла в основу принтера, который работает по тому же принципу, что и обычный, только вместо чернил в него заправляют азотистые основания: гуанин, тимин, цитозин и аденин.

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Источник: Хайтек

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