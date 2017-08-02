Благодаря нетерпеливым. Экс-посол США назвал топ-3 достижений Украины после Майдана

Названы три наиболее значимых достижения, к которым пришла Украина после Майдана. Об этом рассказал бывший посол США в Украине Джон Хербст в материале для Atlantic Council.

По мнению Хербста, основными достижениями за последние три года являются цена на газ, закрытие коррумпированных банков и система Pro-Zorro. Он также отметил, что ключевыми фигурами во внедрении реформ в Украине стала группа молодых лидеров, которая сформировалась во время Революции достоинства и раньше никогда не была при власти.

«То, что уникально в пост-майдановской Украине — это новая группа заинтересованных сторон, состоящая из молодых нетерпеливых лидеров, которые никогда не были частью старой элиты. Они сидят в Раде, доминируют в мощном гражданском обществе, некоторые из них стали министрами и заместителями министров. Именно они являются движущей силой реформ», — отметил экс-дипломат.

Хербст добавил, что переход к рыночной системе ценообразования в газовой сфере помог сократить дефицит государственного бюджета на восемь миллиардов долларов в год.

Источник: Апостроф