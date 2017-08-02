Харьковская полиция вызвала экс-директора ХТЗ для участия в следственных действиях

К следователю Индустриального отдела полиции города Харькова вызывается подозреваемый.

Губин Владислав Валерьевич, 12.08.1974 г.р., зарегистрирован по адресу: Харьковская обл., г. Харьков, ул. Н.Ужвий, д. 92, кв. 102, в соответствии с требованиями ст 133, 135, 297-5 УПК Украины вызывается в каб.№19 к СВ Индустриального ОП ГУНП в Харьковской области по адресу: г. Харьков, ул. Луи Пастера, 16А, тел. 93-31-15, 93-50-64, к следователю Голозубова В.В., 03.08.2017 года в 10:00 для участия в следственных и процессуальных действиях в уголовном производстве.

Гражданин также вызывается 04.08.2017 в 10:00 для выполнения требований ст. 290 УПК Украины - ознакомление с материалами уголовного производства №42016221050000053 от 22.07.2016 года по ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

Как писали СМИ, генеральный директор ПАО "Харьковский тракторный завод" Владислав Губин покинул свой пост с 9 марта 2016.

Губин руководил предприятием с 2013 года. За этот период на ХТЗ полностью обновлена линейка выпускаемых тракторов, оптимизированы бизнес-процессы. Кроме того, в 2014 году завод вышел из процедуры банкротства, в котором находился с мая 2007 года.

В конце 2015 год ХТЗ возобновил производство военной техники семейства МТЛБ для украинской армии. Губин по итогам 2015 года стал лауреатом премии "Человек года" в номинации "Промышленник года".

Стратегическим партнером ХТЗ с февраля 2007 года является "Группа "ГАЗ", подконтрольная главе и владельцу группы "БазЭл" Олегу Дерипаске. В то же время входившие в состав набсовета менеджеры группы "ГАЗ" в сентябре 2014 года были выведены из его состава, и на сегодня в НС входят ALPORT ENTERPRISES LIMITED (глава НС, владеет более 14,46% акций ПАО "ХТЗ"), а также Вячеслав Шевченко и Алексей Зосимов.

ХТЗ, основанный в 1930 году, в настоящее время выпускает десятки моделей тракторов и спецтехники, предназначенных для работ в сельском и коммунальном хозяйствах, строительстве.

Основной товарный ассортимент ХТЗ представлен малыми тракторами мощностью 35 л/с, а также большими колесными и гусеничными тракторами мощностью 150-280 л/с.