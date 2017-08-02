Пока вы спали, Трамп запустил программу "Реальные новости" в своем Facebook

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп запустил программу "Реальные новости" на своей странице в Facebook.

"Фейковые СМИ и враги Трампа хотят, чтобы я перестал использовать социальные сети (110 млн человек). Это единственный способ узнать правду!", - написал Трамп.

Ведущей программы стала Лара Трамп - жена сына Трампа, Эрика. На видео, которое вышло 30 июля 2017 года, она рассказала, что будет сообщать о новостях, благоприятных для президента США.

Как отмечает издание BuzzFeed, в Белом доме не ответили на вопросы о процессе создания видео, и можно ли считать Лару Трамп частью коммуникационной команды президента США.