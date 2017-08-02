Осознанно и добровольно! Украинец-выпускник Berkeley написал, почему вернулся в Киев из США

Уже больше месяца я в Киеве. И у меня практически не было ни одного диалога, который бы не начинался с вопроса: «Ну и как тебе в Киеве (в этих джунглях/ на родине) после Штатов?» При этом у некоторых определённо в глазах читалось недоумение из-за того, что я вернулся. А у кого-то – даже легкая форма злорадства, что, мол, не удалось зацепиться за жизнь в «цивилизованном обществе»...

Так вот. Ребята, я вернулся абсолютно осознанно и добровольно!

Киев так и остался моим любимым городом. И не потому, что он самый красивый, зелёный или комфортный для жизни город, а потому что он просто родной.

Вам это наверняка все знакомо, поэтому очень тезисно о переменах в Киеве за последние два года.

АКТИВИСТЫ

Появился целый пласт людей, которым не все равно. Им искренне не плевать, что будет с Украиной через 5-10 лет, не плевать, по каким дорогам они ездят, как выглядит город без билбордов, не плевать, что кто-то не убрал за своим питомцем в парке и так далее. И они научились не опускать руки, вежливо и грамотно отстаивать свою позицию.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

Среди моих знакомых появилось много ребят с горящими глазами и полным отсутствием свободного времени – это предприниматели. В основном пока малый бизнес: кто-то из них открыл бар или кофейню, кто-то начал изготавливать мебель, кто-то продает товары на Амазон, кто-то создает новые коллекции одежды и тому подобное. Если раньше эта активность была в основном в ИТ сфере, то сейчас появились проекты и в оффлайне. При этом очень здорово, что многие пытаются выходить на зарубежные рынки и учатся быть конкурентоспособными и там.

ТУРИЗМ

Город стал дружелюбней для туристов. Недавно ко мне в гости приезжал одноклассник из UC Berkeley. 3G, Uber, указатели в метро, меню в кафе на английском сильно облегчили ему жизнь. За четыре дня он влюбился в город и теперь чуть ли не умоляет Samsung передислоцировать его в местный офис.

ДОРОГИ

Такое динамичное улучшение их качества может говорить только об одном – скоро будут выборы. Дороги действительно стали лучше и даже появилась выделенная полоса для общественного транспорта. Во время пробок, кстати, она ярко иллюстрирует приверженность некоторых представителей общества к европейским ценностям и верховенству права.

ЕДА

Каждый раз, когда я возвращался в город после 6-9 месяцев, проведенных за пределами Киева, список моих любимых точек общепита становился архаичным. Каждое мое предложение наталкивалось на «там, конечно, хорошо, но вот месяц назад открыли Х – и там лучше». Постоянно появляется много новых мест, где очень вкусно, атмосферно и приятно.

УЧЕБА

Различных образовательных программ и курсов стало так много, что каждую неделю я вынужден что-то пропускать из-за накладок по времени.

Источник: НВ