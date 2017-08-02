общество

"Расплескалась синева папагонам". В РФ отметили день ВДВ (видео)

2 августа 2017
18:50
89
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Журналист НТВ не смог конструктивно обсудить день ВДВ с отмечающим (искренне сочувствуем)

"У нас какие-то проблемы..." - кажется, на НТВ начали что-то подозревать.

На это можно смотреть вечно, дорогие читатели "Главного"!

Днем рождения ВДВ РФ считается 2 августа 1930 года. Но у украинцев есть другое мнение.

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