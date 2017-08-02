"Расплескалась синева папагонам". В РФ отметили день ВДВ (видео)

"У нас какие-то проблемы..." - кажется, на НТВ начали что-то подозревать.

На это можно смотреть вечно, дорогие читатели "Главного"!

Журналист НТВ не смог конструктивно обсудить день ВДВ с отмечающим (искренне сочувствуем) pic.twitter.com/ngt7dJCBiw — Эхо Москвы (@EchoMskRu) August 2, 2017

Днем рождения ВДВ РФ считается 2 августа 1930 года. Но у украинцев есть другое мнение.