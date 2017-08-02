"Расплескалась синева папагонам". В РФ отметили день ВДВ (видео)
2 августа 2017
18:50
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Журналист НТВ не смог конструктивно обсудить день ВДВ с отмечающим (искренне сочувствуем)
"У нас какие-то проблемы..." - кажется, на НТВ начали что-то подозревать.
На это можно смотреть вечно, дорогие читатели "Главного"!
Журналист НТВ не смог конструктивно обсудить день ВДВ с отмечающим (искренне сочувствуем) pic.twitter.com/ngt7dJCBiw— Эхо Москвы (@EchoMskRu) August 2, 2017
Днем рождения ВДВ РФ считается 2 августа 1930 года. Но у украинцев есть другое мнение.