С сегодняшнего дня земляне начинают брать у планеты в долг

Население Земли 2 августа преодолело ежегодную границу допустимого использования возобновляемых ресурсов. Об этом говорится в исследовании научного центра Global Footprint Network (он базируется в США, Бельгии и Швейцарии).

В исследовании говорится, что ко 2 августа мир исчерпал объем возобновляемых ресурсов, которые Земля может воспроизвести за год. Таким образом, остальную часть года население планеты будет потреблять эти ресурсы "в кредит", передает "Интерфакс".

Эксперты при этом обращают внимание, что население Земли стало расходовать ресурсы быстрее, чем раньше.

Таким образом, граница допустимого использования каждый год сдвигается все ближе к началу года. Например, 10 лет назад эта дата пришлась на 15 августа.

Чревато это тем, что, как говорят ученые, перерасход ресурсов приводит к исчезновению лесов, засухе, нехватке питьевой воды, эрозии почв, к увеличению содержания углекислого газа в атмосфере.

Глава Global Footprint Network Матис Вакернагель отмечает, что больше половины от общего негативного воздействия на окружающую среду составляют выбросы парниковых газов. По его словам, если удастся сократить их хотя бы наполовину, то "граница возобновляемости" сдвинется сразу на три месяца назад.

В этом же году человечеству потребуется 170 процентов ресурсов Земли, чтобы покрыть свои потребности, сообщил ТАСС главный координатор WWF по программе "Зеленая экономика" Павел Боев.

Экологический долг человечества перед планетой начал формироваться в начале 1970-х годах.

Тогда перерасход наблюдался только в отдельных странах и крупных промышленных городах. Спустя 40 лет экологический долг "висит" практически над каждым государством.

Россия в этом печальном списке занимает 20-е место.

Относительно невысокая позиция удерживается за счет невысокой плотности населения страны и сохранения большой площади лесов и ценных морских экосистем.

Человечество в целом угрозу жизни в долг у планеты начинает осознавать. Однако переход на возобновляемые источники энергии происходит не так быстро, как хотелось бы, хотя во многих странах есть соответствующие наработки.

С ними до сентября можно ознакомиться, в частности, на международной выставке "Экспо", которая в этом году проходит в столице Казахстана Астане и посвящена зеленой энергетике.