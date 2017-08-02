Военэксперт подсчитал, сколько комплексов Javelin "умиротворят" оккупантов на Донбассе

По его словам, количество можно рассчитать, исходя из советской организационно-штатной структуры. Так, в механизированной дивизии на БМП по штату во взводе было три ПТУР -на каждой БМП стоял ПТУР. Если подразделения на БТР, то в роте была отдельная секция ПТРК — 4-6 комплексов. Следовательно, в каждом взводе по одному-два комплекса, информирует Апостроф.

«Нам примерно нужен такой же порядок: два на боевой взвод и третий — запасной. На линии соприкосновения взвод держит примерно 600 метров обороны. Линия фронта у нас 500 километров — примерно стоит 500 взводов, хотя в действительности меньше: есть линии, где невозможно наступление танков – там реки, озера. Если исходить из количества — три комплекса на взвод, то нам нужно 1500 Javelin», — уточнил Арестович.

Он добавил, что также нужны учебные комплексы для учебных центров и материально-техническая база — всего 2000-2500 комплексов.

Арестович считает, что проблем с обучением военнослужащих ВСУ для работы с новыми комплексами не было бы. Гораздо сложнее будет переучить ремонтников, которые будут обслуживать эти комплексы.

«Передача Javelin Украине будет международным прецедентом. Это означает поддержку — сигнал и нам, и Европе, и сигнал России, что никто этого так не оставит — американцы перешли красную линию, которую не переходили четыре года», — подытожил эксперт.