здоровье

Поклонская инициировала молитвенное стояние против "Матильды"… но не пришла

2 августа 2017
19:23
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Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская не принимала участия в молитвенном стоянии против выхода фильма «Матильда», которое сама же и инициировала. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из организаторов.

«К сожалению, Наталья не смогла приехать, так как вынуждена была пойти на встречу, которую нельзя было отменить», — сказал собеседник агентства.

Акция прошла во вторник в Москве на территории Московского храма Воскресения Христова в Кадашах. Отмечается, что в стоянии приняли участие около тысячи человек.

В других городах состоялись похожие мероприятия. В частности, в Екатеринбурге активист организации «Сорок сороков» Антон Михайлов провел одиночный пикет.

Ранее, 31 июля, Поклонская призвала посетить акцию режиссера «Матильды» Алексея Учителя и пообщаться с протестующими. «Такое общение снимет сомнения в существовании людей, защищающих веру и конституционные права», — заверила она.

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Картина об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской выйдет на экраны 25 октября.

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