Поклонская инициировала молитвенное стояние против "Матильды"… но не пришла

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская не принимала участия в молитвенном стоянии против выхода фильма «Матильда», которое сама же и инициировала. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из организаторов.

«К сожалению, Наталья не смогла приехать, так как вынуждена была пойти на встречу, которую нельзя было отменить», — сказал собеседник агентства.

Акция прошла во вторник в Москве на территории Московского храма Воскресения Христова в Кадашах. Отмечается, что в стоянии приняли участие около тысячи человек.

В других городах состоялись похожие мероприятия. В частности, в Екатеринбурге активист организации «Сорок сороков» Антон Михайлов провел одиночный пикет.

Ранее, 31 июля, Поклонская призвала посетить акцию режиссера «Матильды» Алексея Учителя и пообщаться с протестующими. «Такое общение снимет сомнения в существовании людей, защищающих веру и конституционные права», — заверила она.

Картина об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской выйдет на экраны 25 октября.