Если срезонирует. Ученые объяснили, какой "сюрприз" может подкинуть землянам Луна

Луна может взорваться в любую минуту — заявляют астрофизики из США, по словам которых, последствия от столь масштабного катаклизма будут весьма печальными.

"Если Луна взорвется, то ее огромные фрагменты упадут прямиком на нас, чем спровоцируют невероятные разрушения. Если кусок луны упадет, например, в океан, то образовавшееся цунами смоет большую часть городов", — говорят ученые, которые осуществили комплексное компьютерное моделирование процесса взрыва Луны.

Естественный спутник нашей планеты, как выяснилось, является довольно взрывоопасным объектом. То есть, Луна, конечно, не начинена взрывчаткой, однако ее неоднородная внутренняя структура может срезонировать с гамма-лучами, которые то и дело попадают в Солнечную систему в результате взрывов сверхновых.

"Луне, кроме вездесущих гамма-лучей, угрожают и человеческие технологии, которые становятся все мощнее и разрушительнее с каждым годом. Какая-нибудь КНДР может выстрелить по Луне из экспериментальной нейтронной пушки и все, этого хватит, чтобы запустить цепную реакцию", — говорят астрофизики.

Кстати, кроме Луны, взорваться может и Солнце. А некоторые ученые говорят, что взорваться может и Земля.

Источник: sundaynews