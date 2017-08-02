политика

Кишинев: Рогозин объявлен персоной нон грата

2 августа 2017
19:34
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Власти Молдовы объявили вице-премьер-министра РФ Дмитрия Рогозина персоной нон грата.

Об этом сообщает портал АVA.MD со ссылкой на заявление министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Андрей Галбур.

В министерстве подчеркивают, что Рогозин неоднократно позволял себе недипломатические высказывания о властях и жителях республики.

Как сообщалось, в Молдове собирают подписи под петицией о признании вице-премьера РФ Рогозина персоной нон грата. Авторы Обращения подчеркивали, что "Дмитрий Рогозин лично участвовал в вооруженном конфликте против конституционных властей Республики Молдова в 1992 году,а также продолжает открыто угрожать войной Республике Молдова, поддерживая сепаратистский режим в Тирасполе в военном и политическом отношении, нарушая нормы международного права, включая положения Базового политического Договора между Республикой Молдова и Российской Федерацией".

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