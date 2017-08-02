Политолог: Боевики предлагают Украине ядовитый "компромисс"

На переговорах политической подгруппы в Минске, которые начинаются сегодня, представители так называемой ДНР снова попробуют убедить всех участников сыграть по российскому сценарию «медленный демонтаж украинской независимости». Усиление обстрелов на линии разграничения, громкие заявления «вождя всея республики» Захарченко о создании «Малороссии» были обычной прелюдией. Скормить главное блюдо нам попытаются на переговорах, пишет на портале zabeba политолог Кирилл Сазонов.

Представители боевиков заявляют, что они хотят перейти к обсуждению механизма введения в силу закона об особом статусе Донбасса. Так называемая «и.о. министра иностранных дел ДНР» Наталья Никонорова не таясь называет именно этот вопрос ключевым в Минском процессе. Но опасается, что представители Украины будут против этого «компромисса». Еще бы нам не быть против. Чтобы называть компромиссом концепцию особого статуса региона Украины под полным российским патронатом, нужно иметь очень специфический склад ума.

Давайте рассмотрим крайние варианты. Украина может существовать и развиваться, пока ОРДЛО остается оккупированной территорией. Украина может существовать и развиваться, вернув Донбасс на своих условиях. А вот российский сценарий срочного впихивания нам оккупированной территории с особым статусом с большой долей вероятности может привести к катастрофе для нашей страны. И в чем тогда компромисс?

Если кто-то забыл, то я рискну напомнить, что собственно вкладывают российские власти и их марионетки в Донецке с Луганском в понятие «особый статус». И какие риски для Украины он несет:

Первое – амнистия боевикам. И превращение их в «народную милицию», которая не подчиняется Киеву, а контролируется исключительно местной властью (читай — Москвой). То есть у нас будут те же боевики, в том же регионе, с тем же оружием и вожаками, но теперь с официальным статусом, который должна утвердить Украина. И финансировать их будут украинские налогоплательщики – Кремль эту «почетную обязанность» взвалит на наш бюджет с большой радостью. Интересно, раненым и пострадавшим в боях с украинской армией боевикам мы будем платить пенсии на общих основаниях? Звучит вполне логично. Не исключено, что они еще и за статус участников боевых действий будут бороться. Как вам такая картина? Подходит?

Второе – вся власть в регионе принадлежит местным. Руководители административной вертикали, прокуроры и судьи – все свои. И мы помним, кто и где утвердит их кандидатуры. Снять их с постов Украина не может. То есть фактически все оперативное управление регионом будет в руках московских марионеток и никакие выборы под их присмотром ничего не дадут. Нельзя сказать, что Украина там вообще ни в чем не будет участвовать. Будет, конечно. Но скромная роль нашего государства сводится всего к одной функции – финансировать весь этот «праздник независимости». По защищенной, кстати, статье бюджета. То есть в случае кризиса, падения экономики и просто тяжелого периода мы можем сокращать финансирование чего угодно, но не нужд региона с особым статусом. То есть по факту мы получаем такую же картину, как и сегодня, но платить за нее будет уже не Кремль, а украинский налогоплательщик. Нам это нужно?

Третье – выборы на оккупированных территориях. И речь не только о местных советах. Москву в первую очередь интересует делегирование своих представителей с донецкой и луганской пропиской в Верховную Раду. Они, кстати, тоже будут немного влиятельнее представителей не столь «особо статусных» регионов, потому что смогут налагать вето на внешнеполитические решения большинства. То есть про интеграцию в Европу и НАТО смело можно забыть, а там парочкой ходов и до отмены безвиза за нарушения дойдем. Под аплодисменты в Кремле. Хотя, на этом же никто не остановится. Империя не готова мириться даже с украинским нейтралитетом, ее раздражает сам факт украинской независимости. А тут такое окно возможностей, да еще и сами украинцы за все платят. Просто подарок судьбы.

Это, если коротко, основные пункты, на которых настаивают Москва и лидеры боевиков. Риски для Украины слишком очевидны, чтобы останавливаться на них в деталях. Такой «особо статусный», управляемый из Кремля регион станет ядом, который постепенно разъест Украину изнутри. Хотя, с большей долей вероятности события пойдут гораздо быстрее по одному из двух сценариев. Сама возможность «немного повоевать» против Украины с сепаратистскими лозунгами и получить за это деньги, амнистию, всю власть на захваченной территории — это большой соблазн для региональных элит. Так что нас может ждать целый парад суверенитетов от Закарпатья до Бессарабии. В Днепре и Запорожье вообще понять не смогут – чем они хуже и почему должны по защищенной статье платить еще и за загулявших соседей. Второй сценарий – возмущенные согласием власти на «особый статус Донбасса» украинцы просто сносят эту власть физически, и страна уверенно погружается в хаос противостояния группировок.

Надо сказать, что Кремль устраивают все три варианта развития событий. Потому что в любом случает Украина надолго уходит из сферы интересов Запада (кому там нужна эта головная боль?) и попадает под жесткий протекторат России. Так что заинтересованность Москвы и подконтрольных ей боевиков в особом статусе Донбасса логична и очевидна. Для них это действительно ключевой стратегический вопрос. А у нас всего два вопроса. Первый – Украине этот яд зачем? И второй – при чем тут вообще компромисс, если вся картина больше похожа на капитуляцию?