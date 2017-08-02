происшествия

ЧП в Москве. Журналисты путинТВ вряд ли забудут съемку репортажа о Дне ВДВ (видео 18+)

2 августа 2017
15:55
1210
Поделиться:

На корреспондента программы «Чрезвычайное происшествие» на канале НТВ напали во время прямого включения из Центрального парка культуры и отдыха имени Горького в Москве. Никита Развозжаев рассказывал, как в парке отмечают День ВДВ.

Репортаж должен был быть позитивным: перед включением Развозжаева ведущая «Чрезвычайного происшествия» Валерия Гавриловская рассказала зрителям, что второе августа для десантников — «особенная дата, время, когда можно встретиться с боевыми товарищами, вспомнить службу в армии».

«Крылатые гвардейцы широко отмечают свой праздник», — сказала ведущая и передала слово корреспонденту. Тот отметил: «Никто кроме них так не отмечает свой праздник». После этого Развозжаева прервал мужчина, который подошел к камере и начал выкрикивать нецензурные слова (и упоминать Украину).

Корреспондент НТВ попросил мужчину помолчать, после чего получил удар в лицо. Напавший также начал угрожать Развозжаеву, после чего трансляция прервалась.

Как сообщает НТВ со ссылкой на очевидцев, мужчина убежал, но вскоре был задержан. В полиции «Интерфаксу» подтвердили информацию о задержании нападавшего. Там отметили, что он не имеет отношения к ВДВ.

Читайте также: Time: Путин не понимает пределов власти Трампа

На мужчине, напавшем на Развозжаева, надета футболка с надписью «Оплот».

Источник: Медуза

Читайте также: Будущее россиян. Российский военэксперт рассказал о грозном вожде Путине и его декорациях


комментарии
главные новости
Трамп подписал закон о санкциях против России
Трамп подписал закон о санкциях против России91
В Харькове обещают очень классную программу на День города
В Харькове обещают очень классную программу на День города105
Украина готовит иск к России в связи с убытками портов из-за Керченского моста
Украина готовит иск к России в связи с убытками портов из-за Керченского моста138
"Понимаем, как никто другой". Турчинов провел встречу с Послом Республики Корея
"Понимаем, как никто другой". Турчинов провел встречу с Послом Республики Корея221
мнения
Конфликт президентов: понять и простить
Сергей ЦЫГИПА
Конфликт президентов: понять и простить 750
БЫТЬ ГРАЖДАНИНОМ УКРАИНЫ - ЧЕСТЬ!
Арсен АВАКОВ
БЫТЬ ГРАЖДАНИНОМ УКРАИНЫ - ЧЕСТЬ!522
Доктор Пауст: слава Украины
Александр КИРШ
Доктор Пауст: слава Украины814
Кого мы все время тупо боимся разозлить?
Александр КИРШ
Кого мы все время тупо боимся разозлить?2551
О министерских прокладках
Сергей ЦЫГИПА
О министерских прокладках1543
Русский - это не национальность
Александр КИРШ
Русский - это не национальность5428
Парусные баталии на Днепре: загубить нельзя поддержать
Сергей ЦЫГИПА
Парусные баталии на Днепре: загубить нельзя поддержать1437
Герои АТО

последние новости
Сегодня
18:50
"Расплескалась синева папагонам". В РФ отметили день ВДВ (видео)
"Расплескалась синева папагонам". В РФ отметили день ВДВ (видео)69
18:43
Трамп подписал закон о санкциях против России83
18:39
Пока вы спали, Трамп запустил программу "Реальные новости" в своем Facebook80
18:28
В Украине внедрена новейшая система реабилитации военных69
18:25
В Харькове обещают очень классную программу на День города105
18:17
Под Луцком MAN убил двоих подростков86
18:08
Интервью Михаила Саакашвили
Интервью Михаила Саакашвили239
17:57
Bild: В Грузии боятся путинского вторжения182
17:46
Time: Путин не понимает пределов власти Трампа324
17:35
Украина готовит иск к России в связи с убытками портов из-за Керченского моста138
17:26
Самые пьющие в Германии – пенсионеры184
17:15
Виталий Портников: Ловушки для России. Как Европа стала на сторону Украины477
17:04
Важность создание логотипа для фирмы146
16:57
"Понимаем, как никто другой". Турчинов провел встречу с Послом Республики Корея221
16:49
В Харькове оторвавшийся у трамвая пантограф сотворил большой переполох (фото)
В Харькове оторвавшийся у трамвая пантограф сотворил большой переполох (фото) 394
16:22
Сотрудники Facebook решили покончить с очень подозрительным "заговором машин"326
16:12
Будущее россиян. Российский военэксперт рассказал о грозном вожде Путине и его декорациях749
15:55
ЧП в Москве. Журналисты путинТВ вряд ли забудут съемку репортажа о Дне ВДВ (видео 18+)
ЧП в Москве. Журналисты путинТВ вряд ли забудут съемку репортажа о Дне ВДВ (видео 18+)1207
больше новостей
delta = Array ( [1] => 0.00095701217651367 [2] => 0.11648511886597 )